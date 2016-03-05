أخبار المغرب اليوم..الاتحاد الأوروبى يستأنف اتصالاته مع الرباط بعد تعليقها 24 ساعة

ركزت أخبار المغرب اليوم الجمعة على اعلان فيديريكا موجيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يستأنف الاتصالات مع الرباط في جميع المجالات، بعد تقديم ضمانات باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب، لافته الى إنها قدمت «توضيحات وضمانات للمغرب»، واضافت «نحن متفقون على تفهم مواقفنا الثنائية وسنستأنف اتصالاتنا في جميع المجالات».

وكانت الرباط اعلنت الخميس الماضي، «تعليق الاتصالات» مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كرد على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد «تفسيرات وضمانات» للمغرب، حسب ما جاء في بيان رسمي.

>كما ركزت أخبار المغرب اليوم على ما أعلنه مرصد السياحة المغربى أن 84 في المائة من السياح الإيطاليين عبروا عن ارتياحهم الكبير لمقامهم في المغرب، وسجل المرصد أن 77 في المائة من هؤلاء السياح مرتاحون للأمن المتوفر في المملكة، فيما عبر 80 في المائة منهم عن ارتياحهم لجودة الخدمة على مستوى بنيات الإيواء.

وحسب المصدر نفسه، فإن المناخ والرغبة في اكتشاف المغرب من بين أبرز الدوافع لاختياره وجهة مفضلة من قبل السياح الإيطاليين، مسجلا أن مراكش تعد الوجهة المفضلة للسياح الإيطاليين في المغرب تليها الدارالبيضاء، ثم أكادير.

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم بيان شركة “مارس” المنتجة للشوكولاتة أنه تم السحب الوقائي لمنتجات “سنيكرز” و”مارس” بنسبة 100 في المائة في نقط التوزيع.

و ذكرت الشركة في بيانها، أنها تعمل بشكل يومي، وبتعاون وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومع شركائها وزبنائها، من أجل إنجاح عملية السحب الوقائي للمنتجات في مدة وجيزة، مضيفة أنها وفرت لهذه الغاية الآليات اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية.