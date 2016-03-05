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حسام مغازى يشهد أول تجربة لرى 500 فدان بالبحيرة باستخدام الطاقة الشمسية

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حسام مغازى يشهد أول تجربة لرى 500 فدان بالبحيرة باستخدام الطاقة الشمسية حسام مغازى يشهد أول تجربة لرى 500 فدان بالبحيرة باستخدام الطاقة الشمسية
يقوم الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى ، صباح اليوم السبت، بافتتاح أول تجربة من نوعها على المستوى الحكومى للرى السطحى لـ500 فدان ب8 قرى بمحافظة البحيرة ، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية .

وأوضح "مغازى" أن هذا المشروع تجريبى، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) وشركة "صن إديسون" العالمية صاحبة الملكية الفكرية لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وبتمويل من الإيطالية بقيمة 500 ألف دولار.

أضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة أن المشروع يشمل توفير الطاقة الشمسية اللازمة لتشغيل عدد من المساقى المطورة بمحافظة البحيرة لتغطية زمام فى حدود 500 فدان كمرحلة أولى، مما يساعد المنتفعين على توفير النفقات الخاصة بتشغيل الطلمبات بالديزل، وكذا توفير المبالغ الخاصة بتوصيل شبكات الكهرباء لأعمال تطوير الرى.

وأشار "مغازى" إلى أن الدراسات الأولية أكدت أن الفلاح يكسب حوالى 2000 جنيه من الفدان الواحد نتيجة توفير تكلفة الوقود.


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مصر 365

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