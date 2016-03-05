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"فوكس نيوز": داعش تتلاعب بسوق العملات وتكسب مليون دولار يوميا

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"فوكس نيوز": داعش تتلاعب بسوق العملات وتكسب مليون دولار يوميا "فوكس نيوز": داعش تتلاعب بسوق العملات وتكسب مليون دولار يوميا
كشفت فوكس نيوز الأمريكية، عن تلاعب تنظيم "داعش" الإرهابى بسوق العملات العالمية، باستخدام الأموال المنهوبة لتحقيق أرباح طائلة، تصل إلى 20 مليون دولار فى الشهر.

وقالت "فوكس" إن المحللين الاقتصاديين أكدوا أن أكبر مصادر تمويل الجماعة هو بيع النفط، الذى يستولون عليه من الدول التى يسيطرون عليها مثل ليبيا والعراق، والذى تصل أرباحه إلى مليون دولار يومياً، يليه التلاعب بسوق العملات لرفع الدولار، وتحقيق مكاسب طائله منه، وأخيراً حصيلة عمليات الخطف وطلب الفدية التى تقارب 20 مليون دولار شهرياً أيضاً.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "التلجراف" فإن "داعش" استولى على 429 مليون دولار من البنك المكزى عندما دخل الموصل عام 2014.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن داعش تقوم بعمليات غسيل أموال كبيرة أيضاً فى الشرق الأوسط، من خلال إيداعها للأموال المنهوبة فى بنوك أردنية، ومن ثم إرسالها مرة أخرى لبغداد، حتى يسمح لها بتحويلها إلى عملات مختلفة، حسب وضع السوق.

وقال جون بارون، رئيس اللجنة الفرعية الأمريكية: "هذا يسمح لداعش باستخدام هذه الأموال، لأنها تأخذ منحنى الربح عن طريق تحوليها لعملات أجنبية، وإجراء معاملات نقدية عادية".

واختتم التقرير موضحاً، أن صحيفة "التلجراف" أشارت إلى أن "داعش" يحصل فى نهاية المطاف على أمواله، من خلال التحويلات غير الرسمية، أو الحوالات.

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مصر 365

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