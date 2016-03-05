مدير أمن القليوبية: حددنا المتهم بقتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" تحديد المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وهو المسجل خطر" محمد. و. س. م" وشهرته "كوريا" 31 سنة عاطل ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شبين القناطر.

ودلت تحريات المباحث للشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من خلال مصادر سرية، تواجد الشقى خطر "كوريا" والمتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم وإطلاق النيران على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة والتى أسفرت عن استشهاد معاون مباحث الخانكة و3 من رجال الشرطة وإصابة ضابط واثنين شرطين واثنين من المواطنين، أنه مختبئ بمسكن "حماته" بدائرة قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، وعند التوجه برفقة معاون مباحث وشرطين سريين بالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة، وعند طرق الباب بادرهم المسجل خطر "كوريا" بوابل من الرصاص أسفرت عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة معاون وشرطى، وتمكن الجانى من الفرار، وجارى البحث وتحديد مكانة لسرعة ضبطه.