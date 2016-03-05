"دعم مصر": مساع لإعداد مشروع قانون لمنع النقاب بالمؤسسات والمرافق العامة

قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر ، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يمنع تغطية وجه المرأة "النقاب" فى مؤسسات الدولية والمرافق العامة، موضحا أن من حق أى شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التى تجلس بجانبه أو تسير معه فى الشوارع.

وأضاف المتحدث بإسم ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين، وقال :"إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول".

كانت حملة "لا للأحزاب الدينية" قد دشنت مبادرة تحت عنوان "امنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية، وأعلنت تواصلها مع شخصيات سياسية لتفعيل المبادرة.

- بحضور شخصيات عامة.."لا للأحزاب الدينية" يعقد مؤتمرا لتدشين مبادرة امنعوا النقاب

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- بالصور.. "لا للأحزاب الدينية" تبحث مع جابر نصار تفعيل مبادرة "امنعوا النقاب"

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