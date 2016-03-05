حبس شقيقين لإتهامهما بحيازة 150 جرام هيروين بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 150 جرام من مخدر الهيروين ومبلغ 21 ألف جنيه، وأعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد إتجار "م.ع" وشقيقه"ع" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهما تمكن النقيبان مصطفى الشريف ومصطفى عبد الأخر من ضبطهما وبحوزتهما 150 جرام هيروين وهاتفين محمول ومبلغ 21 ألف جنيه.

واعترف المتهمان أمام العقيد اسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزه بترويجهما المضبوطات على عملائهما، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.