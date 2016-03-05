بالفيديو - هدفان وصناعة.. صلاح يتلألأ في ليلة ساحرة لروما

صافرات الاستهجان في مباراة الدور الأول قابلها بهدف رائع ولكن الرد القاسي جاء في لقاء الإياب.. صلاح يسجل هدفين ويصنع آخر ويقود روما لاكتساح فيورنتينا.

وتغلب روما على ضيفه فيورنتينا يوم الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الأوليمبيكو بأربعة أهداف لهدف وذلك في إطار الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد روما بذلك الانتصار إلى 56 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولا يفصله عن يوفنتوس المتصدر سوى خمس نقاط فقط وللبيانكونيري مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد الفيولا عند 53 نقطة في المركز الرابع.

افتتح روما أهداف المباراة في الدقيقة 22 عن طريق ستيفان الشعراوي، بعدما استغل صلاح تمريرة بينية من ميراليم بيانيتش ليرسل اللاعب المصري عرضية أرضية للأول الذي سجل بسهولة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط تبادل صلاح الكرة مع دييجو بيروتي ليسدد بيسراه من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بجسد أحد مدافعي فيورنتينا وتسقط في المرمى.

واصل روما غزوه على مرمى الفيولا وفي الدقيقة 38 مرر الشعراوي الكرة لبيروتي الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا الهدف الثالث للذئاب.

وحصل صلاح على بطاقة صفراء في الدقيقة 43 بعد تدخله على جونزالو رودريجيز.

وفي الدقيقة 45 احتسبت ركلة جزاء لصالح فيورنتينا سجل منها جوسيب إليسيتش الهدف الشرفي للفيولا.

وعاد صلاح في الدقيقة 58 وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لروما بعدما استغل تمريرة بينية رائعة من بيانيتش ويتوغل داخل منطقة الجزاء وينفرد بحارس مرمى فيورنتينا ويسجل الكرة من بين قدميه.

وأصبح فيورنتينا بذلك هو الفريق الرابع الذي يدك صلاح مرماه بثلاثة أهداف بعد كل من سموحة، تشيلسي، وساسولو.

كما أن هذه هي المرة الثانية خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها صلاح هدفين في مباراة واحدة بعد لقاء باليرمو.

هذا بالإضافة لكون صلاح هو هداف روما خلال الموسم الجاري في الدوري الإيطالي بعدما وصل رصيده لـ11 هدفا بفارق هدفين عن بيانيتش.

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