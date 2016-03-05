مهاب مميش : سفن بنما الأكثر عبورا لقناة السويس خلال يناير 2016

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن بنما أكثر الدول التى عبرت سفنها المجرى الملاحى لقناة السويس خلال شهر يناير 2016 ، حيث عبرت 201 سفينة بنمية بحمولة 12421 ألف طن ويليها ليبيريا بـ 184 سفينة بحمولة 8442 ألف طن .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن 201 سفينة بنمية عبرت القناة خلال يناير 2016 بحمولة 12421 ألف طن مقارنة بالعام الماضى، والذى عبر فيه 193 سفينة بحمولة 11279 ألف طن، كما عبرت 184 سفينة ليبيرية بحمولة 8442 ألف طن فى ى يناير 2016، مقارنة بعبور 181 سفينة خلال يناير 2015 بحمولة 11228 ألف طن

وأشارت التقارير إلى أن السفن القادمة من جزر المارشال جاءت فى الترتيب الثالث ، حيث عبرت 170 سفينة بحمولة 10018 ألف طن فى يناير الماضى ، مقارنة بـ 156 سفينة فى يناير من عام 2015 بحمولة 9376 ألف طن، كما عبرت 98 سفينة تحمل علم هونج كونج بحمولة 8722 ألف طن، مقابل 116 سفينة فى يناير عام 2015 بحمولة 7969 ألف طن، بينما عبرت 84 سفينة سنغافورية خلال يناير 2016 بحمولة 5719 ألف طن وعبر مقارنة بعبور 88 سفينة عام 2015 بحمولة 6560 ألف طن.

>وأضافت التقارير الملاحية أن 91 سفينة ترفع علم مالطا عبرت القناة فى يناير 2016 بحمولة 5235 ألف طن، مقارنة بـ 98 سفينة مالطية عبرت القناة فى يناير 2015 بحمولة 5087 ألف طن ، كما عبرت 50 سفينة تحمل علم حزر البهاما بحمولة 3160 ألف طن ، مقابل 57 سفينة العام الماضى بحمولة 3618 ألف طن ، أما السفن التى ترفع علم المملكة المتحدة فعبرت منها 44 سفينة فى يناير 2016 بحمولة 2911 ألف طن ، مقابل 67 سفينة فى يناير 2015 بحمولة 3887 ألف طن

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