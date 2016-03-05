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البروتوكولات العلاجية الجديدة لمرضى فيروس سى حسب توصيات الجمعية الأمريكية

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البروتوكولات العلاجية الجديدة لمرضى فيروس سى حسب توصيات الجمعية الأمريكية البروتوكولات العلاجية الجديدة لمرضى فيروس سى حسب توصيات الجمعية الأمريكية
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل البروتوكولات العلاجية الجديدة لمرضى فيروس سى وفقاً لآخر تحديث لتوصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد فى 24 فبراير من العام الجارى .

وتم إلغاء العلاج الثنائى القديم "سوفالدى + ريبافيرين لمدة 6 شهور" و اعتماد 3 بروتوكولات أساسيه لعلاج النوع الجينى الرابع.

وترتيب البروتوكولات العلاجية لمرضى التليف وبدون تليف : "كيوريفو + ريبافيرين" لمدة 12 أسبوع، والثانى " زيباتير" بدون ريبافيرين لمدة 12 أسبوعا والثالث "هارفونى" بدون ريبافيرين لمدة 12 أسبوعا.

وبالنسبة لمرضى التليف الغير متكافىء ، يؤخذ هارفونى أو السوفوسبوفير+ دكلاتاسفير لمدة 24 أسبوع و يمكن تقليل المدة لـ 12 أسبوع لو تم إضافة الريبافيرين للبروتوكول العلاجى.

يشار إلى أن توصيات الجمعيه الأوروبية للكبد الاخيرة فى 2015 جاءت كالتالى: البروتوكول الأول كيوريفو + ريبافيرين والثانى هارفونى والثالث سوفالدى + داكلنزا أو سوفالدى + اوليسيو بمدة علاج مدة العلاج 12 أسبوعا للمرضى بدون تليف، أما لمرضى التليف يضاف ريبافيرين أو يؤخذ البروتوكول العلاجى لمدة 24 أسبوع بدون ريبافيريرين .

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