بالفيديو – العقاب مستمر يا فيورنتينا.. صلاح يصنع ويسجل في 3 دقائق ويصبح هداف روما

في ثلاث دقائق فقط واصل محمد صلاح لاعب روما عقابه لفريقه السابق فيورنتينا بعدما صنع هدفا وسجل آخر.

ويستضيف روما منافسه فيورنتينا يوم الجمعة بملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ففي الدقيقة 22 مرر ميراليم بيانيتش الكرة إلى محمد صلاح الذي تواجد في الناحية اليمنى ليرسل تمريرة عرضية أرضية لستيفان الشعراوي الذي سدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول للذئاب.

وبعد أربع دقائق تبادل صلاح الكرة مع دييجو بيروتي على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه وترتطم بجسد مدافع الفيولا لتسقط في شباك الفريق مسجلا الهدف الثاني للذئاب.

وكان صلاح قد سجل هدفا في شباك الفيولا في لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز روما بهدفين لهدف.

وأصبح محمد صلاح بذلك هو هداف روما في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري إذ أنه وصل لـ10 أهداف بفارق هدف عن ميراليم بيانيتش.

شاهد صناعة صلاح للشعراوي

شاهد هدف صلاح