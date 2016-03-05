أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - متفوقا على 28 لاعب عربي.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

Google+ Print
تقرير في الجول - متفوقا على 28 لاعب عربي.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإيطالي تقرير في الجول - متفوقا على 28 لاعب عربي.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

كتب الجناح المصري محمد صلاح اسمه من ذهب في تاريخ الدوري الإيطالي كأكثر لاعب عربي سجل أهداف في المسابقة الإيطالي.

صلاح تألق وتلألأ في ليلة عذاب روما لفيورنتينا بتسجيل ثنائية والوصول إلى الهدف رقم 11 له بقميص روما.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي. متفوقا على لاعبي تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

28 لاعب عربي شارك في الدوري الإيطالي من بينهم من سجل ومن لم يسجل أي هدف. ولكن ليس من بينهم من سجل أكثر من محمد صلاح.

أكثر لاعب

قبل محمد صلاح كان الجزائري إسحاق بلفوضيل هو أكثر لاعب عربي سجل في الدوري الإيطالي.

بلفوضيل سجل 9 أهداف خلال 89 في الدوري الإيطالي لعب من خلالها مع أندية بولونيا وبارما وإنتر.

سفير تيدر يأتي في المركز الثاني كثاني أكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف وقتها.

تيدر سجل 7 أهداف خلال 122 مباراة في الدوري الإيطالي لعب من خلالها مع أندية بولونيا وإنتر وساسولو.

ثم يأتي منير الحمداوي الذي سجل 4 أهداف بالمسابقة من خلال 22 مباراة مع فيورنتينا.

القائمة بالكامل

ولعب 28 لاعب عربي في الدوري الإيطالي ويستعرضهم FilGoal.com.

من الجزائر: إسحاق بلفوضيل - سمير بيلوفا - محمد فارس - عبد القادر غزال - فوزي غلام - مراد مغني - جمال الدين مصباح - سفير تيدر - حسان يبدة.

من : حازم إمام - أحمد حجازي - أحمد حسام ميدو - هاني سعيد - محمد صلاح.

من العراق: علي عدنان.

من ليبيا: جهاد المنتصر - الساعدي معمر القذافي.

من المغرب: جمال عليوي - مهدي بنعطية - زكرياء بركديش - سفيان بيضاوي - مانويل مروان دا كوستا سنوني - منير الحمداوي - مصطفى الكبير - عمر القدوري - عبد الحميد الكوثري - زهرة فضال - عبد الرزاق جديد - حسين خرجة - أشرف لزعر - إبراهيم معروفي - راشد نقروز - منير عبادي - عبد الله صابر - عادل تاعرابت.

من تونس: تيجاني بلعيد - يوهان بن علوان - كريم سعيدي.

كل الأسماء السابق ذكرها تخطاها المتألق محمد صلاح وكتب اسمه في تاريخ إيطاليا كأكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف في المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي