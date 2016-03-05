تقرير في الجول - متفوقا على 28 لاعب عربي.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

كتب الجناح المصري محمد صلاح اسمه من ذهب في تاريخ الدوري الإيطالي كأكثر لاعب عربي سجل أهداف في المسابقة الإيطالي.

صلاح تألق وتلألأ في ليلة عذاب روما لفيورنتينا بتسجيل ثنائية والوصول إلى الهدف رقم 11 له بقميص روما.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي. متفوقا على لاعبي تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

28 لاعب عربي شارك في الدوري الإيطالي من بينهم من سجل ومن لم يسجل أي هدف. ولكن ليس من بينهم من سجل أكثر من محمد صلاح.

أكثر لاعب

قبل محمد صلاح كان الجزائري إسحاق بلفوضيل هو أكثر لاعب عربي سجل في الدوري الإيطالي.

بلفوضيل سجل 9 أهداف خلال 89 في الدوري الإيطالي لعب من خلالها مع أندية بولونيا وبارما وإنتر.

سفير تيدر يأتي في المركز الثاني كثاني أكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف وقتها.

تيدر سجل 7 أهداف خلال 122 مباراة في الدوري الإيطالي لعب من خلالها مع أندية بولونيا وإنتر وساسولو.

ثم يأتي منير الحمداوي الذي سجل 4 أهداف بالمسابقة من خلال 22 مباراة مع فيورنتينا.

القائمة بالكامل

ولعب 28 لاعب عربي في الدوري الإيطالي ويستعرضهم FilGoal.com.

من الجزائر: إسحاق بلفوضيل - سمير بيلوفا - محمد فارس - عبد القادر غزال - فوزي غلام - مراد مغني - جمال الدين مصباح - سفير تيدر - حسان يبدة.

من مصر: حازم إمام - أحمد حجازي - أحمد حسام ميدو - هاني سعيد - محمد صلاح.

من العراق: علي عدنان.

من ليبيا: جهاد المنتصر - الساعدي معمر القذافي.

من المغرب: جمال عليوي - مهدي بنعطية - زكرياء بركديش - سفيان بيضاوي - مانويل مروان دا كوستا سنوني - منير الحمداوي - مصطفى الكبير - عمر القدوري - عبد الحميد الكوثري - زهرة فضال - عبد الرزاق جديد - حسين خرجة - أشرف لزعر - إبراهيم معروفي - راشد نقروز - منير عبادي - عبد الله صابر - عادل تاعرابت.

من تونس: تيجاني بلعيد - يوهان بن علوان - كريم سعيدي.

كل الأسماء السابق ذكرها تخطاها المتألق محمد صلاح وكتب اسمه في تاريخ إيطاليا كأكثر لاعب عربي مسجلا للأهداف في المسابقة.