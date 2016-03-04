في عيد الأم بياجيه تهدي أجمل المجوهرات

الوردة الآسرة والفوّاحة رمز تقليدي للحب والتقدير في عيد الأم، وها هي اليوم تعكس مزاياها السرمدية كزهرة مشرقة ومتلألئة من الذهب النفيس وحبّات الألماس الساطعة. فملكة الأزهار، المقطوفة حديثاً من حديقة "بياجيه" Piaget، تتألّق بجمالها الفاتن من خلال شاعرية صياغة الذهب وترصيع الأحجار الكريمة. وردة "بياجيه" Piaget إشادة دائمة بحبّ الأمّ وحنانها، لذا تكشف لنا اليوم عن أوجه متعدّدة لها في مجموعة من التصاميم الأنثوية والجذّابة الجديدة.

تُقدّم الإضافات الجديدة بكلّ حبّ وأناقة إلى جانب الابتكارات الكلاسيكية من مجموعة "بياجيه روز" Piaget Rose، بحيث يكشف كلّ منها جانباً مختلفاً من جوانب ملكة الأزهار. ومع خاتم مضفّر يلّف الإصبع ببريق ألماساته، تظهر المرأة جانبها الأكثر جرأة، فتتألّق بشكل لافت كوردة جذّابة مع بتلاتها الفاخرة، المرصّعة بالأحجار، ناثرة توهّجها؛ أو تبرز طبيعتها المتبدّلة من خلال الذهب المخرّم بكلّ دقّة. ومع نقائها الخاطف للأنفاس وجمالها الأنثوي، تُصبح وردة "بياجيه" Piaget الرمز الأمثل للحبّ في عيد الأمّ.