بالصور: اكتشفي معنا النجمة الأكثر أناقة هذا الأسبوع!

موسم الجوائز كل عام يشهد أجمل اطلالات النجمات، ولاسيما حفل الاوسكار والحفلات التي تليه، كما أن كثيراً من المناسبات تحدث قبل وبعد، وتتألق فيها النجمات بأزياء وفساتين أقل رسمية لكن على نفس المستوى من الأناقة والروعة، وهذا الأسبوع كان فيه الكثير من اطلالات النجمات المتميزة والتي جمعناها اليوم لتختاري معنا النجمة التي تستحق لقب الأكثر أناقة.

حفل الفانيتي فير يتفوّق على حفل الأوسكار بإطلالات النجمات

ومن أجمل الاطلالات كانت "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez التي اختارت جامب سوت Jumpsuit باللون الأحمر البرّاق حملت توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad، ونسّقته مع حذاء باللون الأحمر أيضاً.

كما أحببنا اطلالة الممثلة "ايميلي راتاجكوسكي" Emily Ratajkowski والتي اختارت فستاناً أسوداً مزيناً بالورود من تصميم "دولتشي غابانا" Dolce&Gabbana.

والنجمة الأنيقة "كات بلانشيت" Cate Blanchett اختارت اطلالة غاية في الرُقي باللون الأسود من "اتيليه فيرساتشي" Atelier Versace وقد زيّنت عنقها بقلادة كبيرة ومميزة.

وقد رأينا الممثلة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence في لوك عصري وأنيق في الوقت ذاته، عبارة عن سروالٍ قصيرٍ من المخمل، وتوب من قماش الشيفون الأسود والفضي.

أما الممثلة "جيسيكا بيل" Jessica Biel فقد بدت متألقة بفستانٍ غاية في النعومة مكشوف الأكتاف ومزيّن بالورود الصفراء، مع حذاء باللون الأصفر أيضاً.

وغيرهنّ من النجمات اللواتي جمعنا صوّرهن بأجمل الاطلالات هذا الأسبوع.

وبرأينا فان "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez كانت الأكثر تميزاً، وأنت من تختارين؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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