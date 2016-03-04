أسبوع باريس في يومه الثالث: أزياء مستوحاة من عالم الدراجات النارية

رغم غياب ألبير الباز Alber Elbaz، قدم فريق استوديو لانفان Lanvin عرضاً كان في مستوى سمعة وشهرة هذه الدار الفرنسية العريقة. حيث قدم أزياء ضاجة بالأنوثة والحيوية، تنوّعت ما بين الفساتين المعتدلة الطول ذات القصات المريحة والتنانير "البليسييه" الطويلة والتوبات التي صنعت من الدانتيلا والحرير اللماع، صاحبتها سراويل أنيقة ذات الخصور العالية. جاءت معظم فساتين السهرة منزوعة الأكمام بعضها مطرز بالترتر. كان هناك تنوّع كبير ما بين الخامات الشتوية مثل الفرو الذي صنعت به المعاطف الشتوية والمخمل المحفور والخامات الناعمة واللماعة مثل الحرير والدانتيلا. أما الألوان فقد تنوّعت ما بين الحيادية مثل البني والذهبي والرمادي، والدافئة مثل البوردو والأزرق المائي والبنفسجي.

بدورها، أخذتنا كلار وايت كيليرClare Waight Keller مصممة دار كلوي Chloé الى رحلة ما بين العالم البوهيمي و"الهيبيز" حيث جاءت بعض أزياء العرض فضفاصة وخاصة المعاطف التي استوحت تفاصيلها من "البونشو هندي" Ponchos والكابات التي صنعت من الصوف وما بين عالم سائقي الدراجات النارية، من خلال الحضور القوي للجلد الذي صنعت به الأطقم والسترات والسراويل الجلدية التي صاحبات الفساتين والتوبات. لكن لم يخل العرض من اللمسة الرومانسية التي جسدتها الفساتين المعتدلة الطول ذات الأقمشة المزهرة.

أما جوليان دوسينا Julien Dossena مصمم دار باكو رابانPaco Rabanne فقد كرّس التوجه الذي برز لحد الآن في معظم العروض، وهو غلبة الجلد. فبرز في معظم أزياء العرض خاصة التنانير والسترات التي أغنت بـ"زيبات"Zips وحمالات، وكذلك الأحزمة الجلدية والأحذية الشتوية العالية ذات الجلد اللماع. كما حملت بعض الأزياء لمسة مستقبلية من خلال حضور الجلد اللماع والفساتين الصوفية القريبة من الجسم ذات الياقات العالية.

كاندال جينير وجيجي حديد على منصة اسبوع الموضة في ميلانومن جهته استوحى المصمم الهندي مانيش أرورا Manish Arora أزياء عرضه من الفلكلور الأمريكي والافريقي، حيث جاءت معظم أزياءه ضاجة بالتفاصيل والألوان والرسومات الافريقية والهندية خاصة الريش. وقد كانت بطلات عرضه شخصيات معروفة في عالم الموضة مثل مصممة الملابس الداخلية الفرنسية شانتال توماسChantal Thomass والمصورة ايلين فون أنوارثEllen Von Unwerth .

وختاماً جاءت امرأة دار بالمان Balmain قوية الطلّة، واثقة من نفسها الى أبعد الحدود، جريئة، لا تخاف من إبراز مفاتنها، كرست هذه الطلّة كل من العارضتين جيجي حديد Gigi Hdidوكاندال جينير Kendall Jenner من خلال أزياء قريبة من الجسم وتوبات من المخمل المطرز بالأحجار واللؤلؤ وكورسيهات زينت بالفرو، صاحبتها بنطالونات طرزت بالدانتيلا، وأحزمة جلدية تحدد الخصر. وقد أكد هذا أوليفييه روستينغ Olivier Rousteing مصمم دار بالمان Balmain بقوله: "تعكس هذه المجموعة النساء المعاصرات والقويات" Allure so powerfull .

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