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وليد صلاح لـ في الجول: حالة واحدة تجعلني أتدخل فنيا مع الاتحاد السكندري

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وليد صلاح لـ في الجول: حالة واحدة تجعلني أتدخل فنيا مع الاتحاد السكندري وليد صلاح لـ في الجول: حالة واحدة تجعلني أتدخل فنيا مع الاتحاد السكندري

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد لنادي الاتحاد السكندري، الحالة الوحيدة التي ستجعله يتدخل في الأمور الفنية بالفريق.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن يوم الخميس عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة على أن يبدأ مهامه مع الفريق بداية من يوم الجمعة.

فهل يتدخل وليد صلاح في الأمور الفنية لنادي الاتحاد؟ يُجيب نجم الأهلي السابق: "صعب للغاية أن أتدخل في الأمور الفنية. اختصاصاتي إدارية بحته مع الاتحاد السكندري".

وأضاف "في حالة طلب ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد مني أي استشارة وقتها فقط سأتدخل فنيا".

وتابع "بالتأكيد هو يعلم حال الفريق أكثر مني، وفي حالة أرادني لأي استشارة فنية وقتها فقط سأتدخل".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "لابد من لاعبي الفريق تأدية ما يُطلب منهم داخل الملعب قبل المطالبة بالمستحقات. هي مسألة مُكمله".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 20 مباراة.

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