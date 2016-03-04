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بالصور: راغب علامة يعود إلى حياته الطبيعية

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الجمعة 04-03-2016 17:50

بدأ الفنان راغب علامة يعود إلى حياته العادية بشكل تدريجي، لأنه يؤمن كما سائر البشر بأن الحزن في القلب وبأن الحياة لا بد وأن تستمر، حتى لو فقدنا أعز الناس.
راغب علامة، الذي يعرف عنه، أنه يستيقظ باكراً ويمارس الركض على الكورنيش، بالإضافة إلى رياضة التنس، ويجتمع خلال النهار مع الأصدقاء على فنجان قهوة في أحد مقاهي بيروت، إبتعد عن هذه النشاطات خلال الفترة التي تلت وفاة والدته. ولكنه منذ أربعة أيام عاد إلى حياته الطبيعية وإلى ممارسة الرياضات التي يحبها والركض على الكورنيش.
راغب نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، الاولى مع مجموعة من الأصدقاء وهم يحتسون القهوة، والثانية مع مدربي التنس، والثالثة مع مازن حايك وهما يركضان على الكورنيش.
يشار إلى أن راغب علامة إعتذر عن الظهور في الحلقة الأولى من برنامج "أكابر" بسبب ظروف وفاة والدته، بعدما كان قد إتفق مع نيشان على كل تفاصيل تلك الإطلالة.

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سيدتي

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