بالأرقام: هذه تكاليف شهر عسل كيفانش تاتليتوغ

احتفل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وعروسه مصممة الأزياء الستايلست باشاك ديزير بزفافهما، ببذخ غير عادي في فندق ليدو دي باريس ((Lido de Paris وفندق بلازا أثيني (Athenee plaza) اللذين حجز فيهما لمدعويهما الخمسين من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين.

وقد حضر من المدعوين 40 شخصاً وغاب عشرة منهم لظروفهم الخاصة، من بينهم والده أردم ووالدته نورتن.

وبذل كيفانش مجهوداً كبيراً في إقامة حفل زفاف موسيقي جديد ومبهر بتكاليف عالية، بالإضافة إلى تنظيمه حفلات عشاء فنية ساهرة لضيوفه خلال إقامتهم على مدار أربع أيام من مساء الخميس 18 فبراير ولغاية مساء 20 فبراير.

وقد غادر الضيوف مقر إقامتهم يوم الأحد 21 فبراير إلى اسطنبول.

وتكفل العريس بكافة نفقات مدعويه حتى مكالماتهم الهاتفية الخارجية بسخاء كبير.

حفل الزفاف في الفندق الذي أمضت فيه مادونا شهر عسلها

وأقيم حفل الزفاف في فندق (paris Shangri La Hotel) الفاخر ذو الإطلالة الساحرة على برج إيفل وأجمل مواقع باريس ليلاً، وهو نفس الفندق الذي اختارته المغنية العالمية مادونا لقضاء شهر عسلها قبل سنوات.

وأقام العريس احتفالاً وعشاءً فاخراً استمر للصباح.

شهر العسل في الجناح المفضل عند مادونا وجنيفر لوبيز

واختار العروسان تناول عشائهما الفاخر وتمضية ليلة زفافهما في جناح ( إمبريال – Imperiale) في فندق (: La paris Shangri) المميز بشرفة رومانسية مطلة على برج إيفل، وصالون واسع مع سفرة، وغرفة نوم تجمع ما بين الكلاسيك والمودرن، وهو الجناح المفضل للفنانتين العالميتين مادونا وجنيفر لوبيز وعدد كبير من مشاهير العالم.

(15 ألف يورو) تكلفة الليلة في جناح (إمبريال)

وكلفة الإقامة ليلة في هذا الجناح الفاخر المفضل لدى عدد كبير من مشاهير العالم الذين حلوا فيه تصل إلى (15 ألف يورو) أي ما يساوي (16 ألف و700) دولار أمريكي.

وقد قرر كيفانش وعروسه باشاك قضاء أسبوع عسلهما فيه قبل عودتهما إلى اسطنبول.

العريس طلب من مدعويه عدم نشر صور زفافه في السوشيال ميديا

أما سر عدم تسريب أكثر من صورتين للعروسين بلباسهما الرسمي، فهو طلب العريس كيفانش تاتليتوغ شخصياً من مدعويه عدم نشر صورهما أو صور حفل الزفاف في حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.

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