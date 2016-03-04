فيلم واقعي في طنجة لفنانة مغربية أفل نجمها

عرض ليلة امس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان طنجة السينمائي الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي ، قصة واقعية مؤثرة في فيلم المخرج والاعلامي عبد الإله الجوهري يحمل عنوان رجاء بنت الملاح وهو فيلم وثائقي تتبع مسار المغربية رجاء التي صعد نجمها خلال 2003 بعدما نالت جائزة احسن ممثلة عن دورها في فيلم سينمائي اجنبي كما سبق ان اخذت جائزة اخرى عن نفس الفيلم في البندقية.

رصدت الكاميرا حياة قاسية لرجاء بعد ايام معدودة من نجومية مزيفة،حيث تعيش في حي قديم وسط غرفة تآكل سقفها بل وسبق ان سقط جزء منه ليكسر جائزتيها اللتان بقي منهما فتافيت اظهرتها امام الكاميرا.

رجاء التي تبخرت كل احلامها في السينما وجدت نفسها امام الهشاشة الاجتماعية تحيا لحالها وتقتات من بيع السجائر. بينما عائلتها بعيدة عنها ولاتامن ان تعيش بينها خاصة وان الفيلم كان اثار بعض النقاش لان فيه لقطات جريئة ،حاولت رجاء ان تفسر بانها خدع سينمائية لا غير.

رجاء حاولت كما تقول ان تجد فرصاً اخرى في عالم التمثيل لكن لا احد اهتم بامرها ويبدو ان الفيلم خلق تعاطفاً كبيراً مع رجاء خاصة وان وضعها الصحي تضعضع مع مرور الوقت وقد وعد المخرج سعد الشرايبي ان يجد لها عملا ومسكنا حينما انتهى الفيلم وهي غارقة في دموعها.

الفيلم حاول تقديم صورة انسانية لاحلام مجهضة لمشروع نجمة سقطت بعنف على أرض واقع مر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي