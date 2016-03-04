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بعد 7 أشهر على رحيلها.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة بوبي كريستينا براون

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الجمعة 04-03-2016 22:41

كشف تقرير الطبيب الشرعي الأخير ان بوبي كريستينا براون Bobbi Kristina Brown ابنة النجمة الراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston توفيت نتيجة تسمم وغرق.

وجاء في التقرير انه بعد تشريح الجثة بشكل كامل، تبين احتواء جسم براون على كميات كبيرة من الماريجوانا والكحول والكوكايين والمورفين، وأكد الطبيب الشرعي في ولاية أتلانتا الأمريكية، انه لم يحدد عما اذا كانت مادة المورفين الموجودة في جسم الراحلة، سببها مخدر الهيروين التي تناولتها في تلك الليلة أم لا.

وورد في التقرير عينه ان الإلتهاب الرئوي والتهاب الأنسجة الدماغية تسببا بغرق براون في حوض الإستحمام، مما جعل احتمال انقاذها أمراً مستحيلاً.

ولم يستطع الطبيب الشرعي تحديد ما اذا كانت وفاة بوبي كريستينا براون طبيعية، ام هي عملية انتحار أو جريمة قتل.

يشار الى أن بوبي كريستينا براون فارقت الحياة في 26 يونيو 2015 عن عمر ناهز 22 عاماً بعد مرور 3 سنوات على وفاة والدتها، وفشل الطب الشرعي سابقاً في تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي.

 

 

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