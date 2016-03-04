مصدر طبى:وفاة رئيس مباحث شبرا ثان نتيجة طلق نارى بالكتف أدى لقطع الشريان

أكد مصدر طبى، أن مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، ستتسلم تقرير الطب الشرعى النهائى الخاص باستشهاد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان الأسبوع المقبل إلى النيابة العامة، والتى تؤكد وفاته نتيجة طلق نارى بالكتف.

وأضاف "المصدر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه خلال حملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية الخطرة الموجودة في دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة، استشهد رئيس المباحث وتم نقله إلى مستشفى كوبرى القبة العسكرى، وعلى الفور انتقل طبيب شرعى متخصص لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة الرئيسى.

وأضاف، أن المقدم مصطفى لطفى توفى نتيجة طلق نارى بالكتف أدى لقطع الشريان الموصل للمخ، والذى تسبب فى الوفاة بالحال.



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