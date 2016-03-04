بالفيديو – الضحية الرابعة مع سموحة وتشيلسي.. صلاح يضرب فيورنتينا بـ ' كوبري '

أضاف محمد صلاح لاعب روما فريق فيورنتينا لقائمة ضحاياه بعدما أصبح الفريق الرابع الذي يسجل فيه ثلاثة أهداف.

ويستضيف روما منافسه فيورنتينا يوم الجمعة بملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 58 تسلم صلاح تمريرة بينية رائعة من ميراليم بيانيتش في الناحية اليمنى لينطلق منفردا باتجاه مرمى الفيولا.

وفور دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة من بين قدمي حارس فيورنتينا مسجلا الهدف الرابع لروما والشخصي الثاني له في اللقاء.

وأصبح فيورنتينا بذلك هو الفريق الرابع الذي يدك صلاح مرماه بثلاثة أهداف بعد كل من سموحة، تشيلسي، وساسولو.

كما أن هذه هي المرة الثانية خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها صلاح هدفين في مباراة واحدة بعد لقاء باليرمو.

شاهد الفيديو