أخبار عاجلة

بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – الضحية الرابعة مع سموحة وتشيلسي.. صلاح يضرب فيورنتينا بـ ' كوبري '

Google+ Print
بالفيديو – الضحية الرابعة مع سموحة وتشيلسي.. صلاح يضرب فيورنتينا بـ ' كوبري ' بالفيديو – الضحية الرابعة مع سموحة وتشيلسي.. صلاح يضرب فيورنتينا بـ ' كوبري '

أضاف محمد صلاح لاعب روما فريق فيورنتينا لقائمة ضحاياه بعدما أصبح الفريق الرابع الذي يسجل فيه ثلاثة أهداف.

ويستضيف روما منافسه فيورنتينا يوم الجمعة بملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 58 تسلم صلاح تمريرة بينية رائعة من ميراليم بيانيتش في الناحية اليمنى لينطلق منفردا باتجاه مرمى الفيولا.

وفور دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة من بين قدمي حارس فيورنتينا مسجلا الهدف الرابع لروما والشخصي الثاني له في اللقاء.

وأصبح فيورنتينا بذلك هو الفريق الرابع الذي يدك صلاح مرماه بثلاثة أهداف بعد كل من سموحة، تشيلسي، وساسولو.

كما أن هذه هي المرة الثانية خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها صلاح هدفين في مباراة واحدة بعد لقاء باليرمو.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب