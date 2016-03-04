اخبار سوريا اليوم.. Hردوغان ينتقد التواجد العسكرى الروسى فى سوريا

ركزت اخبار سوريا اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار سوريا اليوم، انتقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التواجد العسكرى الروسى فى سوريا، قائلا: "لا يوجد وقف لإطلاق النار فى سوريا وتساقط الضحايا مستمر، وإن المزاعم الروسية حول انتقال أسلحة من حدودنا إلى سوريا ليست صحيحة".

وذكرت فضائية (إن.تي.في) الإخبارية التركية اليوم الجمعة، أن أردوغان قال ، فى تصريحات للصحفيين خلال زيارته لنيجيريا، إنه ينبغى على روسيا أن ترد على العديد من الأسئلة ، ومنها انتقال أسلحة ثقيلة حديثة إلى ميناء طرسوس لتعزيز وجودها العسكرى ، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة متطورة فى مطار شمال اللاذقية ، متسائلا عما إذا كان الرد الروسى سيكون هو التلبية لدعوة الرئيس السورى بشار الأسد.

من جانب آخر ، أكد أردوغان أن هناك تساؤلات جدية حول مصداقية أوروبا بشأن اللاجئين ، وقال " نحن أنفقنا 10 مليارات يورو على اللاجئين، فضلا عن المساعدات الإنسانية للمنظمات المدنية التركية وبلديات مختلفة ، ولم تصلنا مساعدات نقدية من الخارج ، عدا مبلغ 450 – 460 مليون دولار من الأمم المتحدة ، رغم مرور ثلاثة شهور على وعود أوروبا بتقديم مساعدات مالية قدرها ثلاثة مليارات يورو ، لكن لم يصلنا أى شئ ، وما زلنا ننتظر".

ومن اخبار سوريا اليوم ، أوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن وحدات المدفعية التركية أصابت مجددا أهدافا لتنظيم داعش عبر الحدود فى سوريا.

وأضافت اليوم الجمعة أن الجيش قصف عددا من مواقع التنظيم المتطرف شمال مدينة حلب، دون التطرق لتفاصيل. وذلك هو ثانى هجوم مدفعى تركى على التنظيم منذ بدء سريان هدنة توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة، السبت الماضى.

وقال تانجو بيلغيك، الناطق باسم الخارجية التركية، هذا الأسبوع إن تركيا لم تصب أى أهداف غير تلك التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، غير المشمول باتفاق الهدنة. كما لا يتضمن الاتفاق جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية. وحذرت تركيا قبل بدء الهدنة من انها ربما تستمر فى شن هجمات على ميليشيا كردية سورية إذا شكلت خطرا على أمن البلاد.

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