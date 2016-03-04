أخبار ليبيا اليوم..نائب رئيس المجلس الرئاسى يؤكد رفض بلاده لأى تدخل عسكرى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تعليق نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معيتيق حول اعلان واشتطن استعداد 5 الالاف جندى ايطاليا للتدخل فى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بوزير الخارجية الليبى محمد الدايرى.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تعليق نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى حول تصريحات السفير الأمريكى فى إيطاليا جون فيليبس، بخصوص استعدادات تجرى لتحريك 5000 آلاف جندى إيطالى إلى ليبيا، وتناولت اخبار ليبيا اليوم رفض أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى إن المجلس على تصريحات واشنطن.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن نائب رئيس المجلس الرئاسى، فى بيان صحفى مساء الجمعة، أنه ذهب لروما للتعامل مع هذا التطور فى الأحداث، ولإبلاغ المسئولين الإيطاليين وبعض الأطراف الأخرى ذات العلاقة برفض ليبيا التام لهذا التدخل وللتصريحات الصادرة فى هذا الصدد.

وأشار معيتيق إلى أن ليبيا تواجه اليوم أزمة من أصعب الأزمات بسبب هبوط ثقة المجتمع الدولى فى إمكانية وصول الأطراف الليبية إلى حل حاسم، لكن ذلك "لن يلغى ثقتنا فى حل توافقى يرضى جميع الليبيين، ويكون أساسه من الداخل، ويتحمل فيه الليبيون مسئولياتهم أمام العالم، والأجيال القادمة" على حد تعبيره.

وأوضح أن أى تدخل عسكرى أجنبى يجب أن يكون بموافقة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى، موضحا أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على محاربة الإرهاب وهزيمته، وأن أى تحرك يجب أن يكون أساسه من الداخل، لافتا إلى أن المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى سيعملان من الداخل على مكافحة الإرهاب ويرحبان بتعاون المجتمع الدولى فى إطار ما تفرضه ضرورات المرحلة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قويدر، بمقر إقامته في مدينة القبة بشرق ليبيا وزير الخارجية الليبى محمد الهادى الدايرى، حيث تباحثا بشأن رسالة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، المتعلقة بمرشح مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور نبيل العربى، الأمين العام الحالى للجامعة.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن وزير الخارجية الليبى تصريح صحفى أكد فيه ان المستشار عقيلة صالح قويدر أعطى إثر ذلك بصفته رئيس دولة ليبيا توجيهاته له كوزير للخارجية بدعم دولة ليبيا للمرشح المصرى كأمين عام لجامعة الدول العربية".

وتعد ليبيا بذلك الدولة الأولى التى تعلن رسميا دعمها للمرشح المصرى لمنصب أمين عام الجامعة العربية وهو مرشح ذو ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة.