أخبار فلسطين اليوم.."أبو مازن": ندعم الأردن فى محاربة الخارجين عن القانون

أخبار فلسطين اليوم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على إجراء الرئيس أبو مازن اتصالا بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم رصد صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أنباء تحذر من أن حزب الله اللبنانى يحضر لحرب هى الأكبر ضد إسرائيل.>وأبرزت أخبار فلسطين اليوم إجراء الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

وأكد الرئيس أبو مازن وقوف فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب الأردن (ملكا وحكومة وشعبا) فى محاربته للخارجين عن القانون.

وأثنى عباس على العلاقة التاريخية الوطيدة بين فلسطين والأردن، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل.

فيما نقلت أخبار فلسطين اليوم عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية رصدها أنباء تحذر من أن حزب الله اللبنانى يحضر لحرب هى الأكبر ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يعتقد أن بإمكانه فتح أى حرب مستقبلية على الأراضى الإسرائيلية ، حسبما زعمت مصادر مقربة من حزب الله.

ونسبت يديعوت أحرونوت الى مصدر مقرب من حزب الله " لن تكون مثل حرب عام 2006 على الإطلاق" ، وقال آخر " إن أكثر ما يثير القلق فى إسرائيل هو تجربة حزب الله فى سوريا ، كما أن لديه حاليا خبرة كفيلة لوضعه فى حالة هجوم بدلا من أن يقتصر دوره على الدفاع فقط".

ونقلت عن مصدر رفض الكشف عن هويته ، القول : " القتال السورى قاد حزب الله لتطوير هيكل متطور من القيادة والسيطرة ، بما فى ذلك شبكات اتصالات متقدمة واستخدام طائرات بدون طيار للاستطلاع ، والقدرة على الحفاظ على خط طويل للإمدادات ، وكلها يأمل حزب الله أن يستخدمها بفعالية ضد إسرائيل".

ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن الصحيفة أنباء تقول إن ترسانة الأسلحة التابعة لحزب الله تم تطويرها كذلك ، إذ قيل أن حزب الله لديه الآن "صواريخ تكتيكية باليستية وصواريخ سكود ، وصواريخ فاتح - 110 الإيرانية، وصواريخ إم - 600 ، وهو النسخة السورية المعدلة من فاتح - 110".

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