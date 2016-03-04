أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.."أبو مازن": ندعم الأردن فى محاربة الخارجين عن القانون

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.."أبو مازن": ندعم الأردن فى محاربة الخارجين عن القانون أخبار فلسطين اليوم.."أبو مازن": ندعم الأردن فى محاربة الخارجين عن القانون
ركزت أخبار فلسطين اليوم على إجراء الرئيس أبو مازن اتصالا بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم رصد صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أنباء تحذر من أن حزب الله اللبنانى يحضر لحرب هى الأكبر ضد إسرائيل.

أخبار فلسطين اليوم


>وأبرزت أخبار فلسطين اليوم إجراء الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

وأكد الرئيس أبو مازن وقوف فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب الأردن (ملكا وحكومة وشعبا) فى محاربته للخارجين عن القانون.

وأثنى عباس على العلاقة التاريخية الوطيدة بين فلسطين والأردن، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل.

فيما نقلت أخبار فلسطين اليوم عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية رصدها أنباء تحذر من أن حزب الله اللبنانى يحضر لحرب هى الأكبر ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يعتقد أن بإمكانه فتح أى حرب مستقبلية على الأراضى الإسرائيلية ، حسبما زعمت مصادر مقربة من حزب الله.

ونسبت يديعوت أحرونوت الى مصدر مقرب من حزب الله " لن تكون مثل حرب عام 2006 على الإطلاق" ، وقال آخر " إن أكثر ما يثير القلق فى إسرائيل هو تجربة حزب الله فى سوريا ، كما أن لديه حاليا خبرة كفيلة لوضعه فى حالة هجوم بدلا من أن يقتصر دوره على الدفاع فقط".

ونقلت عن مصدر رفض الكشف عن هويته ، القول : " القتال السورى قاد حزب الله لتطوير هيكل متطور من القيادة والسيطرة ، بما فى ذلك شبكات اتصالات متقدمة واستخدام طائرات بدون طيار للاستطلاع ، والقدرة على الحفاظ على خط طويل للإمدادات ، وكلها يأمل حزب الله أن يستخدمها بفعالية ضد إسرائيل".

ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن الصحيفة أنباء تقول إن ترسانة الأسلحة التابعة لحزب الله تم تطويرها كذلك ، إذ قيل أن حزب الله لديه الآن "صواريخ تكتيكية باليستية وصواريخ سكود ، وصواريخ فاتح - 110 الإيرانية، وصواريخ إم - 600 ، وهو النسخة السورية المعدلة من فاتح - 110".

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفلسطينى لعاهل الأردن: نقف معكم فى حربكم ضد الخارجين عن القانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365