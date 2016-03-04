أخبار العراق اليوم..رئيس مجلس النواب يبحث مع مبعوث أوباما المستجدات الأمنية

أخبار العراق اليوم

ركزت أخبار العراق اليوم على بحث رئيس مجلس النواب العراقى مع مبعوث أوباما المستجدات الأمنية فى العراق، فيما تناولت أخبار العراق اليوم تشديد مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى حرص بلاده على الوقوف مع العراق فى أزمته المالية.>وأبرزت أخبار العراق اليوم بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، فى بغداد اليوم الجمعة، مع مبعوث الرئيس الأمريكى منسق التحالف الدولى بريت ماكورك المستجدات الأمنية والسياسية فى العراق، والعمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى والاستعدادات لمعركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

ونقلت أخبار العراق اليوم عن مبعوث أوباما دعوته إلى ضرورة زيادة الجهود الدولية بالتنسيق مع الجانب العراقى، وعرض ماكورك على رئيس البرلمان نتائج لقاءاته مع العديد من المسؤولين فى بغداد والمحافظات لشرح آلية تقديم الدعم للمناطق المحررة وخصوصًا على الجانبين الأمنى والإغاثي،حضر اللقاء السفير الامريكى ستيوارت جونز والوفد المرافق.

وأشاد الجبورى بالجهود المبذولة من قبل قوات التحالف الدولى المناهض لداعش لدعم العراق وخصوصًا فى الجانب الاقتصادى وتقديم الدعم لمجالس المحافظات التى انطلقت بمشروع إعادة الإعمار والسيطرة الأمنية على الأرض وهم بحاجة ماسة لوقوف المجتمع الدولى معهم.

فيما تناولت أخبار العراق اليوم تشديد مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى بريت ماكورك حرص بلاده على الوقوف مع العراق فى الأزمة المالية التى يتعرض لها، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للعراق فى حربه ضد الإرهاب.

وهنأ ماكورك رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى بحضور السفير الامريكى ستيوارت جونز، بالانتصارات التى حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم (داعش) الإرهابى فى جزيرة غرب سامراء والثرثار.

وقال المبعوث الأمريكى إن إدارة باراك أوباما تدعم وتساند مستلزمات الاصلاح الاقتصادى فى العراق، وحشد المجتمع الدولى لتوسيع مساعدته وتزويده بالخبرات اللازمة للاصلاح وتوفير الدعم للمشروعات التى يقوم بها.



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