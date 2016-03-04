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جابر نصار: أتحدى أى شخص يزعم وجود تنظيم إخوانى أو سلفى بجامعة القاهرة

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جابر نصار: أتحدى أى شخص يزعم وجود تنظيم إخوانى أو سلفى بجامعة القاهرة جابر نصار: أتحدى أى شخص يزعم وجود تنظيم إخوانى أو سلفى بجامعة القاهرة
قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، إنه يطبق القانون داخل الجامعة ولا يستثنى أحدًا من القرارات التأديبية ضد كل من يخالف القانون، مشيرًا إلى نهاية الإخوان فى جامعة القاهرة تمامًا، مؤكدا: "أتحدى أى فرد يقول إن فى الجامعة أى تنظيم إخوانى أو سلفى".

وأكد "نصار"، رئيس جامعة القاهرة، فى تصريحات تليفزيونية، أنه راهن بمستقبله، فى حفلة "الكينج" محمد منير التى أقيمت منذ أيام داخل جامعة القاهرة، مضيفا: "كنت راهن مستقبلى فى الحفلة ولو فشلت لكنت رحلت".

وتوجه رئيس جامعة القاهرة، بالشكر إلى اللواء خالد حجازى، مدير أمن الجيزة، لتأمين حفلة محمد منير، داخل جامعة القاهرة، مضيفًا: "كنت فى اليابان، واتصلت بيه وقالى وراك رجالة"، بالرغم من "الهاشتاجات" التى كانت تخرج على مواقع التواصل الاجتماعى، وتهدد تلك الحفلة.

ووجه الدكتور جابر نصار، الشكر لأساتذة الجامعة، لأنهم السبب فيما وصلت إليه الجامعة الآن بفضل جهودهم، واصفًا إياهم بأنهم "النور والهدى الضوء الجميل فى الجامعة"، مؤكدًا أنه يستند قوته من والدته التى تعد دعوتها المصب الأساسى ضد كل من يواجهه.

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