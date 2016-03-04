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تخلص من القلق النفسى بتناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم

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تخلص من القلق النفسى بتناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم تخلص من القلق النفسى بتناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم
مع ضغوط الحياة والمشكلات التى تحيط بنا فى كل مكان أصبح القلق النفسى من أصعب الأمراض التى يواجهها الكثيرون فى هذه الفترة، حتى انضم إلى قائمة أمراض العصر التى تحتاج كثير من البحث للتغلب عليها.

ويقدم الموقع الأمريكى "womensday" خطوة مهمة تساعد فى التغلب على القلق النفسى، وفقا لأبحاث أجراها العلماء، وهى..

زيادة الماغنسيوم فى الجسم يقلل التوتر والقلق النفسى
>ثبت علميا أنه من مع ارتفاع مستويات التوتر والقلق يتخلص جسم الإنسان من الماغنسيوم أو تنخفض مستوياته فى الجسم وهذا يزيد القلق أكثر، ولتجنب هذا الشعور السلبى ينصح الباحثون بتناول مشروبات وأطعمة غنية بالماغنسيوم لتهدئة القلق، وبالنسبة للنساء يجب تناول ما يضمن 320 مل جرام على الأقل من الماغنسيوم يوميا لأنهن أكثر عرضه للقلق النفسى.

الأطعمة الغنية بالماغنسيوم وتساعد فى التغلب على القلق النفسى


>ويتوفر الماغنسيوم فى فى الأسماك الغنية بأحماض الأوميجا 3، إضافة لكونها مصدرا عاما للماغنسيوم، خاصة أسماك السالمون والتونة ويفضل تناولها مرتين على الأقل أسبوعيا، كما يعد الأرز البنى والحبوب الكاملة مصدر مهم للماغنسيوم، وكذلك فى الألياف والمعادن الأساسية مثل الزنك والحديد، بجانب البقوليات كالفول الصويا والفاصوليا والحمص والعدس والبازلاء، ويعد دقيق الشوفان فهو قليل الكولسترول وغنى بالمعادن والفيتامينات والماغنسيوم، ولا ننسى أن من بين الأطعمة الغنية بالماغنسيوم القرنبيط، اللفت، اللوز، الحبوب الكاملة.

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