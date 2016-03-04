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غدا‎| افتتاح بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بمشاركة لاعبين من 29 دولة

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غدا‎| افتتاح بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بمشاركة لاعبين من 29 دولة غدا‎| افتتاح بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بمشاركة لاعبين من 29 دولة


> انطلقت في مدينة الأقصر مساء اليوم الجمعة بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة مشاركة ٣٠٠ لاعب وإداري وحكم من ٢٩ دولة.

وافتتح البطولة الدكتور أشرف صبحي، مساعد وزير الشباب و الرياضة، و محمد بدر محافظ الأقصر، وفرج العمري رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، واللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الإتحاد الإفريقي للتايكوندو.

ويعد من أبرز الدول المشاركة في البطولة : “روسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والسعودية وتونس والأردن وكوت ديفوار و نيجيريا ومالي وغانا والسنغال”.

وتأتى أهمية البطولة في أنها محطة مهمة في طريق المشاركين لرفع رصيد النقاط في التصنيف العالمي للعبة.

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