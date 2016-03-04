توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولى‎

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ان محافظة الوادي الجديد ستشهد فى السابع عشر من مارس الجارى توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنميةوموسسة مصر الخير ووزارة التعاون الدولى الأول لتمويل 100 شاب لشراء 2000 رأس ماشية بواقع 20 رأس لكل شاب .

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي سوف تدير عدد 2 محطة تم تخصيصها من المحافظة للإنتاج الحيواني والثاني لتمويل الشباب ودعمه لشراء عدد 200 محل تجاري تنشئه المحافظة بواقع 100 محل لمركز الخارجة ومثلهم بمركز الداخلة والثالث لدعم 130 منتفع من الشباب كمرحلة أولي من450 منتفع مستهدف للتوطين بقري الشب الذين تم بالفعل توزيع ما بين 5 إلي 7 فدان لكل منتفع ويكون الدعم بمبلغ 7 الاف جنيه لكل فدان وإعطاء المنتفع فترة سماح لمدة عام ويتم سداد القرض بموجب أقساط نصف سنوية.

والرابع لتمويل 520 شاب من الشباب والخريجين الحاصلين علي أراضي الاستصلاح الجديدة بمراكز المحافظة بواقع 7 الاف جنيه لكل فدان ولا يتجاوز خمسون الف جنيه .