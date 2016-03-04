أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولى‎

Google+ Print
توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولى‎ توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولى‎

محافظ الوادى الجديد

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد  ان محافظة الوادي الجديد ستشهد  فى السابع عشر من مارس الجارى توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنميةوموسسة الخير ووزارة التعاون الدولى  الأول لتمويل 100 شاب لشراء 2000 رأس ماشية بواقع  20 رأس لكل شاب .

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي سوف تدير عدد 2 محطة تم تخصيصها من المحافظة للإنتاج الحيواني والثاني لتمويل الشباب ودعمه لشراء عدد 200 محل تجاري تنشئه المحافظة  بواقع 100 محل لمركز الخارجة ومثلهم بمركز الداخلة والثالث لدعم 130 منتفع من الشباب كمرحلة أولي من450 منتفع مستهدف للتوطين بقري الشب الذين تم بالفعل توزيع ما بين 5 إلي 7 فدان لكل منتفع ويكون الدعم بمبلغ 7 الاف جنيه لكل فدان وإعطاء المنتفع فترة سماح لمدة عام ويتم سداد القرض بموجب أقساط نصف سنوية.

والرابع لتمويل 520 شاب من الشباب والخريجين الحاصلين علي  أراضي الاستصلاح الجديدة بمراكز المحافظة بواقع 7 الاف جنيه لكل فدان ولا يتجاوز خمسون الف جنيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي