نقيب الموسقيين يعلن صرف جميع المستحقات لضحية ومصابين فرقة طارق الشيخ

أعلن المطرب هانى شاكر نقيب الموسقيين عن قيام مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية بصرف جميع المستحقات لاسرة عازف الدف بفرقة المطرب طارق الشيخ الذى لقى مصرعه فى حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى .. كما قررت النقابة تقنين وضع المصابين من الفرقة داخل النقابة على ان يتم معاملة العضو المنتسب مثل العضو العامل .. كما يتقدم النقيب وأعضاء المجلس المجلس بخالص التعازى لاسرة المتوفى .. صرح بذلك عبد الرحمن الصياد المستشار الاعلامى للعلاقات الخارجية بالنقابة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطار من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث بكفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس أسفل كوبرى 45 في نطاق مركز شرطة كفر الدوار، بالطريق الدولى الساحلى، والطريق المؤدى للأسكندرية .

وأسفر الحادث عن مصرع عضوى بالفرقة وإصابة 10 آخرين، تم نقل الجثث لمرشحة مستشفى كفر الدوار العام، ونقل المصابين إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية ومستشفى الجامعى بكفر الشيخ .