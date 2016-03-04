أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نقيب الموسقيين يعلن صرف جميع المستحقات لضحية ومصابين فرقة طارق الشيخ

Google+ Print
نقيب الموسقيين يعلن صرف جميع المستحقات لضحية ومصابين فرقة طارق الشيخ نقيب الموسقيين يعلن صرف جميع المستحقات لضحية ومصابين فرقة طارق الشيخ

أعلن المطرب هانى شاكر نقيب الموسقيين عن قيام مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية بصرف جميع المستحقات لاسرة عازف الدف بفرقة المطرب طارق الشيخ الذى لقى مصرعه فى حادث تصادم بطريق اسكندرية الصحراوى .. كما قررت النقابة تقنين وضع المصابين من الفرقة داخل النقابة على ان يتم معاملة العضو المنتسب مثل العضو العامل .. كما يتقدم النقيب وأعضاء المجلس المجلس بخالص التعازى لاسرة المتوفى .. صرح بذلك عبد الرحمن الصياد المستشار الاعلامى للعلاقات الخارجية بالنقابة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطار من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث بكفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس أسفل كوبرى 45 في نطاق مركز شرطة كفر الدوار، بالطريق الدولى الساحلى، والطريق المؤدى للأسكندرية .

وأسفر الحادث عن مصرع عضوى بالفرقة وإصابة 10 آخرين، تم نقل الجثث لمرشحة مستشفى كفر الدوار العام، ونقل المصابين إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية ومستشفى الجامعى بكفر الشيخ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي