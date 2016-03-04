أحمد أمين يسخر من الفواصل الإعلانية في أولى حلقات «البلاتوه»

في أولى حلقات البرنامج الكوميدي “البلاتوه” الذي يُقدمه أحمد سيد أمين، والتي حملت عنوان “ومالها الإعلانات”، قدم أمين شخصية ممثل إعلانات مغمور، يُعاني بسبب كثرة إعادته لتصوير إعلان عن “أيس كريم”، حيث ظهر مرتديًا ماسك “البطريق”.

وسخر أحمد أمين من إعلانات بعض المنتجات المصرية والتي وصفها بأنها “أووفر”، كما قام بتقليد أشهر الإعلانات القديمة في فترة الثمانينات والتسعينات.

وتابع “أمين” ساخرًا من طول مدة الفواصل الإعلانية على القنوات قائلًا: “مش فاهم الناس بتتضايق ليه من الإعلانات، دي استراحة ووقت ظريف ممكن الواحد يقوم يعمل مكالمة، يعمل كوباية شاي، يقوم يطمن على فلوسه، خلاص مفيش حاجة بقت بتعجبنا؟!.. احنا بناخد كم لا نهائي من المعلومات لا يمكن اننا ناخدها غير من الإعلانات… طب لما كبرنا كنا هنعرف منين إن كوفرتينا على العريس؟، والله في جوازات بتبوظ بسبب الحاجات دي… ومنين كنا هنعرف إن راحة الجسم تبدأ من القدمين؟”.

يشرف “أمين” على ورشة كتابة البرنامج والتي تتكون من مجموعة من الشباب من بينهم حسين نيازي، سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، هشام عفيفي، محمد خميس وآخرين.

كان أحمد أمين أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعية خلال العام الماضي وذلك من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، “30 ثانية”، وبرنامج “البريك”، والذان حققا انتشاراً كبيراً أيضاً.

جدير بالذكر أن شركة “سينيجرام” لمالكها محمد جبيلي، تأسست عام 2001، وهي متخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلاني.