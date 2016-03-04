أخبار عاجلة

بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

كلب يتسبب فى مشاجرة تنتهى بمقتل قهوجى فى قرية البستان بدمياط

Google+ Print
كلب يتسبب فى مشاجرة تنتهى بمقتل قهوجى فى قرية البستان بدمياط كلب يتسبب فى مشاجرة تنتهى بمقتل قهوجى فى قرية البستان بدمياط
انتهت مشاجرة بين قهوجى، ومواطن من أبناء قرية البستان، بمركز دمياط، اليوم الجمعة، إلى وفاة الأول متأثرا بعدة طعنات نافذة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سلامة رئيس مباحث مركز دمياط بلاغًا من أهالى قرية البستان، يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وفاة أحدهما، وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين "منعم عوض جمعة" 35 عامًا، قهوجى، وعبد الرازق حسن الشرباصى، 52 عاما، مما أسفرت عن وفاة الأول متأثرا بعدة طعنات نافذة.

وأفادت التحريات أن سبب الواقعة، إطلاق القهوجى كلبًا بالشارع، مما أثار استياء المارة، ونشبت عدة مشاجرات بينه وبين أهالى القرية، الأمر الذى دفع مواطن، بالتوجه إليه لمعاتبته، إلا أن المشاجرة تطورت إلى استخدام أسلحة بيضاء، أسفرت عن قيام الأخير بطعن الأول طعنات نافذة، أردته قتيلا، وتم نقله إلى مستشفى التخصصى بدمياط، كما تم نقل القاتل إثر إصابته بعدة إصابات إلى مستشفى التخصصى لتقديم العلاج اللازم، وتم التحفظ عليه من قبل رجال المباحث، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


>- حبس "مسجل" قتل مواطنا لخلافات على "ركن السيارة" ببولاق الدكرور 4 أيام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365