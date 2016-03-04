جنايات أسيوط تحيل أمس الخميس أوراق أب قتل زوجاته وأبنائه لمفتى الجمهورية

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشر فى القضية رقم 8731 لسنة 2013 جنايات الفتح، بإجماع الآراء إحالة أوراق شخص إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى بسبب القتل العمد مع سبق الإصرار لـ"زوجتيه وأبنائه الستة وابن شقيقه"، بعد أن حاول المتهم الاستيلاء على أموال زوجته الثانية فرفضت فأجبرها على توقيع شيكات بمبالغ مالية كبيرة.

فقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم (رمضان ، س، م) 29 سنة مقيم أولاد سراج مركز الفتح حضورياً بالإعدام شنقاً بعد إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية وحددت يوم 20 مارس 2016 النطق بالحكم.

وكانت قد قررت محكمة جنايات أسيوط إيداع المتهم رمضان سيد موسى فى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بمستشفى العباسية لمدة 45 يوما تبدأ من تاريخ الإيداع لفحص حالة المتهم العقلية والنفسية وبيان مسئوليته عن ارتكاب الجرم من عدمه، وأثبت تقرير الطب النفسى أن المتهم بكامل قواه العقلية ولا يعانى من أى أمراض عصبية أو نفسية تنقص من أفعاله أو قوة الإدارك النفسى والانفعالى.

وترجع الواقعة إلى أن المتهم كان قد أحضر سلاحا ناريا بحوزته واستعان بـ(أحمد،س،ع) موظف بجامعة أسيوط واستقلا دارجة بخارية وأطلق النار على زوجته الأولى تدعى (نادية،ص) 26 سنة مقيمة الواسطى وزوجة أخيه المتوفى (أنعام،ا) 28 سنة، ثم قام بإطلاق الأعيرة النارية على أطفاله الأربعة أثناء نومهم مما تسبب فى مقتل نجليه سيد رمضان عمره سنة، ومحمد رمضان 5 سنين، ودينا رمضان 6 سنوات، ومروة سيد 9سنوات، ثم قام بالتوجه إلى منزل الزوجة الثانية بقرية الواسطى وقام بإطلاق الأعيرة النارية على الزوجة وأطفالها أبناء شقيقه المتوفى "مما تسبب فى مقتل الزوجة ونجلتها نهى 13عاما، ومحمد سيد 9 سنوات".

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