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حى المنتزة يشن حملة لإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية لليوم الثالث

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حى المنتزة يشن حملة لإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية لليوم الثالث حى المنتزة يشن حملة لإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية لليوم الثالث
لليوم الثالث على التوالى يقود اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول حملة إزالة للمبانى المخالفة، حيث تم تسليم 2 عقار بمنطقة السيوف شماعة لمقاول الهدم للبدء فى تنفيذ الإزالة.

وتسليم الأدوار المخالفة للرخصة من الدور الخامس حتى الدور الثانى عشر من عقار بشارع أيما شماعة مع شارع بشر فارس، والأدوار المخالفة من الدور السابع علوى أعلى الميزانين حتى الدور الثانى عشر وشدة الدور الثالث عشر بعقار آخر بشارع وادى الملوك مع شارع أيما شماعة لمقاول الهدم للبدء فى تنفيذ الإزالة.

من جهه أخرى قامت أجهزة الحى بإزالة التعديات على الشواطئ بمنطقة بير مسعود؛ يأتى هذا فى إطار اهتمام المحافظة محافظة الإسكندرية بإزالة أى تعديات تحجب رؤية الشاطئ ولمنع التعدى على أملاك الدولة و حفاظا على المظهر الجمالى للمحافظة.


>حى وسط الاسكندرية يشن حملة لإزالة البناء المخالف

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