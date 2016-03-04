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هاني رمزي: كنت أتمنى اللعب في أي فريق شارك معه ميدو

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هاني رمزي: كنت أتمنى اللعب في أي فريق شارك معه ميدو هاني رمزي: كنت أتمنى اللعب في أي فريق شارك معه ميدو

أكد هاني رمزي المدير الفني الحالي لنادي اتحاد الشرطة تمنيه اللعب في أي من الفرق التي انضم إليها أحمد حسام ميدو خلال رحلته الاحترافية".

رمزي تألق في رحلة احترافية بدأت مع نيوشاتل السويسري وبعدها تألق ألماني مع فيردر بريمين وكايزر سلاوترن ونهاية مع ساربروكن.

وتحدث هاني رمزي عن أحمد حسام ميدو قائلا: "كنت أتمنى اللعب لأي من الأندية التي لعب معها ميدو".

وأضاف في ظهوره عبر قناة دريم "ميدو لعب في العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا".

ولعب ميدو مه جينت البلجيكي وأياكس الهولندي وسيلتا فيجو الإسباني ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي. كذلك مع توتنام وويجان وميدلزبره وويست هام من إنجلترا.

وأكمل هاني رمزي حديثه قائلا: "كلاعب محترف لابد لك من إعطاء منتخب بلدك حقه. فهو ما يزيد من قيمتك كلاعب محترف".

وأتم "أتوقع للثنائي محمد صلاح ومحمد النني التألق وكسر أرقام المحترفين السابقين".

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