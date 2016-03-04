تحليل في الجول – ياسر ريان: أنطوي وعمرو جمال أفضل من إيفونا أمام المقاصة.. ونصيحة ليول

لماذا يفضل الظهير الأيسر السابق للأهلي ياسر ريان أن يبدأ مارتن يول المدير الفني للفريق بجون أنطوي وعمرو جمال أمام مصر المقاصة بدلا من ماليك إيفونا؟ ما هي نصيحته للمدرب الهولندي؟

ويستضيف الأهلي منافسه المقاصة يوم السبت بملعب برج العرب في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وتحدث ياسر ريان لـFilGoal.com قائلا:"صعوبة المباراة تأتي في ظل رغبة المقاصة بتكرار الفوز مرة أخرى بعد لقاء الدور الأول، بالإضافة للحالة المعنوية المرتفعة لديهم بعد التأهل لدور الـ32 في الكونفدرالية".

وأكمل"أما الأهلي فيرغب في مواصلة الانتصارات خاصة بعد هزيمة الزمالك أمام الانتاج الحربي".

وواصل الظهير الأيسر السابق للأهلي حديثه"أرى أن البداية بعمرو جمال وجون أنطوي ستكون أفضل من ماليك إيفونا".

وأوضح"إيفونا لا يصلح أن يكون رأس حربة صريح، فهو بذلك يفقد موهبته وخطورته في ذلك المركز".

وأكمل"الأفضل لإيفونا أن يأتي من الأسفل كي يحصل على الحرية داخل الملعب".

وعن جون أنطوي وابتعاده عن تسجيل الأهداف علق"يجب إيجاد حلا للاستفادة من هذا اللاعب فهو مميز للغاية ولديه قدرات جيدة".

وأردف"أما دفاعيا يجب على الأهلي الحذر من المرتدات السريعة للمقاصة".

وأتم ياسر ريان حديثه موجها نصيحة لمارتن يول"يجب عليه أن يستشير زيزو وأسامة عرابي لأنه مازال في بداياته مع الأهلي وفكرة التغيير الجذري في خطة اللعب لن تجدي نفعا، فثقافة أوروبا مختلفة كليا عن إفريقيا".