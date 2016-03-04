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مباشر الشوط الثاني – روما 4 فيورنتينا 1.. صلاح يسجل للمرة الثانية

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مباشر الشوط الثاني – روما 4 فيورنتينا 1.. صلاح يسجل للمرة الثانية مباشر الشوط الثاني – روما 4 فيورنتينا 1.. صلاح يسجل للمرة الثانية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي روما وفيورنتينا التي تقام يوم الجمعة بملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق58 جوووووووووووووووووووول صلاح يسجل من بين قدمي حارس فيورنتينا بعد انفراد بالمرمى

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق45+2 إيليسيتش يقلص النتيجة لفيورنتينا من ركلة جزاء مثيرة للجدل

شاهد الشعراوي يتألق ويصنع هدفا جميلا لبيروتي

ق38 جووووووووووووووول بيروتي يسجل من صناعة الشعراوي

ق27 القائم يتصدى لتسديدة بيروتي

شاهد هدف صلاح في مرمى فيورنتينا بالتخصص

ق25 جووووووووووووول صلاح يسجل من تسديدة يتغير مسارها وتسكن الشباك

شاهد صلاح يصنع للشعراوي

ق22 جووووووووووووووول الشعراوي يسجل من صناعة صلاح

انطلاق المباراة.

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فيديو اليوم السابع