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عمر جمال لـ في الجول: أخطط لختام مسيرتي الكروية مع المقاولون العرب

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عمر جمال لـ في الجول: أخطط لختام مسيرتي الكروية مع المقاولون العرب عمر جمال لـ في الجول: أخطط لختام مسيرتي الكروية مع المقاولون العرب

أكد عمر جمال صانع ألعاب نادي المقاولون العرب تخطيطه لختام مسيرته الكروية مع فريقه الحالي.

عمر جمال لاعب الإسماعيلي السابق انتقل إلى المقاولون في يوليو 2014 بعد فسخ عقده بالتراضي مع الزمالك ورحلة غير موفقة مع الأهلي الليبي.

وقال عمر جمال لـFilGoal.com: "أشعر بالراحة الكبيرة مع المقاولون العرب وهو ما جعلني أوافق على الفوز بتجديد عقدي ولم أعترض على المدة".

وأضاف "أخطط لختام مسيرتي الكروية مع المقاولون العرب وهو ما أتمناه".

وأكمل حديثه قائلا: "موقف الفريق ما زال صعبا للغاية واتفقنا سويا على عبور تلك الفترة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 برصيد 19 نقطة ويستعد لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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