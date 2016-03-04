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مرتضى منصور: لن أترشح لرئاسة الزمالك مجددا.. وإنجازاتي لا ترضي الحاقدين

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مرتضى منصور: لن أترشح لرئاسة الزمالك مجددا.. وإنجازاتي لا ترضي الحاقدين مرتضى منصور: لن أترشح لرئاسة الزمالك مجددا.. وإنجازاتي لا ترضي الحاقدين

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نيته عدم الترشح مجددا لرئاسة النادي بعدما "أثبت لكل من وقف وتأمر ضدي إنني استحق وجدير برئاسة أكبر أندية وإفريقيا".

وقال مرتضى منصور: "سأواصل الدفاع عن حقوق الزمالك مهما تعرضت من حروب من حملات تنهش في جسد القلعة البيضاء. لا أخشى إلا الله".

وأضاف خلال حفل تكريم أبطال السباحة داخل نادي الزمالك "إنجازاتي التي تحققت في سنة ونصف وهو عمر مجلس الإدارة لا ترضي الحاقدين على النادي".

وأوضح "حققت لقب أفضل رئيس ناد في مصر مرتين متتاليتين وكذلك حصل الزمالك على لقب الأفضل مع إنجازات كرة اليد والطائرة".

وتابع "أثبت لكل من تأمر ضدي منذ 2005 استحقاقي وجدارتي برئاسة الزمالك. ولن أترشح مجددا".

وهنأ مرتضى منصور أسرة السباحة بالنادي لمواليد 2006 – 2007 بعد الإنجاز الذي حققوه، مشيدا بكل السباحين ومدربيهم الذين رفعوا رأس القلعة البيضاء.

كما وعد رئيس الزمالك أعضاء النادي، بزيادة الإنجازات من خلال فرع النادي الجديد من خلال مستشفى للأعضاء وفندق ملعب إسكواش وحمام سباحة ومبنى اجتماعي، بخلاف ملعب الاسكواش في فرع النادي الرئيسي بجامعة الدول العربية وملعب جمباز وباليه، مع شراء 50 شاليه بشرم الشيخ لخدمة الأعضاء.

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