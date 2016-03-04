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إحالة اوراق شخصين إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد بأسيوط‎

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إحالة اوراق شخصين إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد بأسيوط‎ إحالة اوراق شخصين إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد بأسيوط‎

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشر فى القضية رقم 1921 لسنة 2014 كلى جنوب باجماع الاراء، أحالة اوراق شخصين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاخذ رأيه الشرعى بعد صدور الحكم بالاعدام شنقاً على المتهمين “حضورياً ” للقتل العمد وحددت جلسة يوم 7 أبريل 2016 للنطق بالحكم لكلا من ( و ، ف ، خ ) 36 سنة مدرس ، و( م ، خ،ص) 36 سنة سمكرى سيارت لاتهامها ، بقتل زوجة المتهم الاول لرغبته الزوج من اخرى بالاشترك والمتهم الثانى مع سبق الاصرار .

وكان قد ورددت معلومات لمديرية امن اسيوط من غرف عمليات النجدة تفيد العثور على المجنى عليها (ح،ع، ع) ملقاة على السرير جثة هامدة، تم تشكل فريق بحث جنائي توصلا الى أن زوج المجنى عليها اشترك مع المتهم الثانى وقررا التخلص منها بعد ان اتفق معه على دفع مبلغ مالى، وبعد ان قام الزوج باقناع زوجته بتناول برشام مهدئ لاعصاب وما أن تأكد بأنها راحت فى نوم عميق أحضر قطعة قماش مبللة بالماء بالاشتراك مع المتهم الثانى قاما بكتم انفاسها حتى فارقت الحياة.

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