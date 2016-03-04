بعد واقعة تحرش..إدارة حمام سباحة بألمانيا تقرر الفصل بين الجنسين

قررت إدارة حديقة مائية ألمانية في مدينة نودرشتد في ولاية شليسفيغ هولشتاين، تطبيق قواعد جديدة بعد حدوث فضيحة جنسية في المياه، حيث وقعت حادثة تحرش جنسي بفتاتين يوم الأحد.

وأصدرت إدارة حمام السباحة قرار بمنع استخدام نفس الحمام للرجال والنساء ومنع اللعب بينهم، حيث يكون للرجال وقت معين لإستخدام حمام السباحة، حسبما ذكرت محطة الإذاعة الألمانية NDR 1.

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط مديرو حمام السباحة نشر موظفي الأمن الخاص لضمان سلامة الزوار، وتعتزم الإدارة أيضا تثبيت كاميرات مراقبة إضافية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لأحد أن يلمس الزوار الآخرين دون موافقتهم.

ووفقا لتقارير الشرطة، قام اثنين من المهاجرين بالتحرش بالفتيات، وهم مهاجرين من أفغانستان، وبعد وقوع الحادث تم إلقاء القبض عليهم.