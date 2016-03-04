رئيس "الأفريقى للكبد": 11% نسبة الإصابة بفيروس بى و2% بـ"سى" فى نيجيريا

كشف البروفيسور النيجيرى أولسجن أوجو - رئيس الاتحاد الأفريقى الشرق أوسطى لجمعيات الكبد والجهاز الهضمى "أماج"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أن فيروس "بى" يصيب 11% من سكان نيجيريا، فيما يصيب فيروس"سى" نحو 2%، وذلك عكس الوضع فى مصر

وأشار "أوجو" - خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، المنعقد حاليا بالقاهرة - إلى أن الجهود تبذل فى نيجيريا لمقاومة فيروس بى، بزيادة الوعى والتعليم الطبى للمواطنى، والاهتمام ببرامج التطعيم؛ مؤكدا أن التطعيم ضد "بى" دخل نيجيريا عام 1995 وساهم مراقبة نقل الدم والاهتمام بفحص الدم قبل استعماله فى مواجهة المرض.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقى الشرق أوسطى لجمعيات الكبد والجهاز الهضمى: بالنسبة لفيروس سى الذى تمثل الإصابة به نسبة 2%، فإن النوع الجينى الأول هو المنتشر فى نيجيريا؛ مشيرا إلى أن أسعار الأدوية مرتفعة جدا هناك وتصل تكلفة كورس العلاج لنحو 56 ألف دولار، لأنه لا توجد اتفاقيات كما حدث فى مصر، ولكن المفاوضات جارية لعقد اتفاقية مع شركة جيلياد للحصول على العلاج بسعر مخفض.

وأضاف البروفيسور النيجيرى أولسجن أن الاتحاد الأفريقى الشرق أوسطى لجمعيات الكبد والجهاز الهضمى يهتم بتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الدول المشاركة فيه فى مجال التدريب، والتعليم فى تخصص أمراض الجهاز الهضمى والكبد؛ مشيرا إلى أنه حرص على المشاركة فى مؤتمر هذا العام لما تمثله مصر من ثقل فى الاتحاد؛ حيث تحتل مقعدين فى المكتب التنفيذى للاتحاد مقعد نائب الرئيس الذى يشغله الدكتور رضا الوكيل ومقعد أمين الصندوق.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى الشرق أوسطى لجمعيات الكبد والجهاز الهضمى يضم 54 دولة منها مصر التى تمثلها الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى.

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