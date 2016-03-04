هايمشيها وينظفها.. تعرف على فوائد زيت الخروع للإخراج

فوائد زيت الخروع للمعدة

من العلاجات الشعبية القديمة التى كانت تستخدم لعلاج الديدان وتلوث المعدة والأمعاء عند المرضى هو شرب زيت الخروع النقى، وهو زيت ثقيل ولزج لكن فوائده لا يمكن إحصاؤها.>ويوضح الدكتور محمد عيسى - استشارى الأمراض الباطنية - أن زيت الخروع من الزيوت التى طالما كان يستخدمها البعض فى الطب الشعبى لعمل "الشربة"، وهى عبارة عن مشروب من عشبة ما أو خليط زيتى لتنقية وتطهير الأمعاء والتخلص من مشكلاتها كالإمساك والديدان وغيرها.

ويضيف الدكتور محمد حديثه أن الخروع يمكن شرب 3 ملاعق من النوع النقى منه المخصص للشرب على كوب من السائل المسكر المحبب، كعصير البرتقال أو غيره، لتخفيف مذاقه الثقيل، ولكن لابد من استشارة المختص أولا قبل استخدامه، كما لا يجب أن تكرر هذه العملية إلا مرة كل 6 أشهر أو سنة، لأن الجسم لا يحتاج أكثر من ذلك، كما أن إمكانية الإصابة بمشكلات قائمة.

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>التخلص من صعوبة التبرز أبرز فوائد زيت الخروع، وذلك لقدرته فى تنشيط الإخراج، وعدم قسوته على المعدة، وقدرته فى تخليص الأمعاء من بقاياها والكائنات غير المرغوب فيها، والتى قد تسبب الإمساك أو الإسهال، فضلا عن دوره فى تحسين الهضم بشكل عام، وحركة الأمعاء، ومن ثم تسهيل وتنظيم عملية التبرز.

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