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وائل عبد الودود حسين يكتب: لا تبكى يا صغيرتى

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وائل عبد الودود حسين يكتب: لا تبكى يا صغيرتى وائل عبد الودود حسين يكتب: لا تبكى يا صغيرتى
لا تبكى يا صغيرتى

لا تبكى يا أميرتى

فإن دمعك يحرق قلبى

ويقهرنى يا حبيبتى

لا تزيدى ألمى وحيرتي

تشعلين نار لهفتي

أو تختبرى استجابتي

وردتى البيضاء

أنتى صغيرة على البكاء

فإن قلبك هو معنى النقاء

حلمك الصغير هو رمز الصفاء

فى عروسة لعبة باقتناء

أو مرح مع الاصدقاء

فى بيت صغير أو دار

تحلمين فيه بالاستقرار

تعيشين أحلام الصغار

الا قد حان الوقت أيها الكبار

أن تتوقفوا عن الحروب والدمار

فلتذهب المطامع الى الجحيم

ولتبقى صغيرتى بقلب سليم

كفى بكاءً دموعك ثمينة

قلبى يحتضر فى رؤيتك حزينة

إن بكائك يا ملاكى هو هلاكي

يدمر قلبى المتيم فى هواكي

لا تبكى يا صغيرتى و لا تدمعي

لا تخافى يوماً ولا تفزعي

اضحكى يا صغيرتى وغردي

على الاشجار واسعدي

انتى الامل فى الحياة

طعم ومعنى للحياة

فأنت بيدك سعادتي

وسر فرحى وابتسامتي

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مصر 365