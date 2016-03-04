وائل عبد الودود حسين يكتب: لا تبكى يا صغيرتى

لا تبكى يا صغيرتىإعلان - Ads إعلان - Ads
لا تبكى يا أميرتى
فإن دمعك يحرق قلبى
ويقهرنى يا حبيبتى
لا تزيدى ألمى وحيرتي
تشعلين نار لهفتي
أو تختبرى استجابتي
وردتى البيضاء
أنتى صغيرة على البكاء
فإن قلبك هو معنى النقاء
حلمك الصغير هو رمز الصفاء
فى عروسة لعبة باقتناء
أو مرح مع الاصدقاء
فى بيت صغير أو دار
تحلمين فيه بالاستقرار
تعيشين أحلام الصغار
الا قد حان الوقت أيها الكبار
أن تتوقفوا عن الحروب والدمار
فلتذهب المطامع الى الجحيم
ولتبقى صغيرتى بقلب سليم
كفى بكاءً دموعك ثمينة
قلبى يحتضر فى رؤيتك حزينة
إن بكائك يا ملاكى هو هلاكي
يدمر قلبى المتيم فى هواكي
لا تبكى يا صغيرتى و لا تدمعي
لا تخافى يوماً ولا تفزعي
اضحكى يا صغيرتى وغردي
على الاشجار واسعدي
انتى الامل فى الحياة
طعم ومعنى للحياة
فأنت بيدك سعادتي
وسر فرحى وابتسامتي