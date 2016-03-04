المدفعية التركية تقصف مجددا أهدافا لداعش فى سوريا

> أوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن وحدات المدفعية التركية أصابت مجددا أهدافا لتنظيم داعش عبر الحدود فى سوريا.

وأضافت اليوم الجمعة أن الجيش قصف عددا من مواقع التنظيم المتطرف شمال مدينة حلب، دون التطرق لتفاصيل. وذلك هو ثانى هجوم مدفعى تركى على التنظيم منذ بدء سريان هدنة توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة، السبت الماضى.

وقال تانجو بيلغيك، الناطق باسم الخارجية التركية، هذا الأسبوع إن تركيا لم تصب أى أهداف غير تلك التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، غير المشمول باتفاق الهدنة. كما لا يتضمن الاتفاق جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية.

وحذرت تركيا قبل بدء الهدنة من انها ربما تستمر فى شن هجمات على ميليشيا كردية سورية إذا شكلت خطرا على أمن البلاد.

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