أخبار عاجلة

بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المدفعية التركية تقصف مجددا أهدافا لداعش فى سوريا

Google+ Print
المدفعية التركية تقصف مجددا أهدافا لداعش فى سوريا المدفعية التركية تقصف مجددا أهدافا لداعش فى سوريا

> أوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن وحدات المدفعية التركية أصابت مجددا أهدافا لتنظيم داعش عبر الحدود فى سوريا.

وأضافت اليوم الجمعة أن الجيش قصف عددا من مواقع التنظيم المتطرف شمال مدينة حلب، دون التطرق لتفاصيل. وذلك هو ثانى هجوم مدفعى تركى على التنظيم منذ بدء سريان هدنة توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة، السبت الماضى.

وقال تانجو بيلغيك، الناطق باسم الخارجية التركية، هذا الأسبوع إن تركيا لم تصب أى أهداف غير تلك التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، غير المشمول باتفاق الهدنة. كما لا يتضمن الاتفاق جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية.

وحذرت تركيا قبل بدء الهدنة من انها ربما تستمر فى شن هجمات على ميليشيا كردية سورية إذا شكلت خطرا على أمن البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365