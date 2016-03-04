إصابة مواطن بطعنة فى الظهر على إثر خلافات عائلية بالدقهلية

استقبل مستشفى الطوارئ فى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مواطنا مصابا بطعنة فى الظهر بسكين طوله 7سم، استقر بمنتصف ظهره أسفل الرقبة.

وكان "محمد.ج.أ" مقيم بقرية الخاشعة، مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، قد أصيب فى مشاجرة نشبت بينه وبين بعض أصهاره، حيث قام زوج شقيقته بالاعتداء عليها بالضرب، وبعد توجهه لحل الخلاف نشبت مشادة بينه وبين صهره فقام بطعنه فى الظهر.

وتم نقله على إثر الطعنة لمستشفى بطليم، والتى قامت بتحويله لمستشفى المنصورة الدولى، لعدم تمكنها من إجراء الجراحة له، وقامت مستشفى المنصورة الدولى بتحويله لمستشفى الطوارئ الجامعى.

واستقر السكين فى ظهره بعمق 7 سم أسفل الرقبة، مخترقا عظام القفص الصدرى، وعلى الفور تم إدخاله حجرة العمليات بالمستشفى، ويجرى له جراحة الآن بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وذلك بعد 9 ساعات من إصابته بقريته ببلطيم.

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