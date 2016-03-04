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«دعم مصر»: البرلمان لم يتسلم تشريعات ضبط الأداء الأمنى من الداخلية

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«دعم مصر»: البرلمان لم يتسلم تشريعات ضبط الأداء الأمنى من الداخلية «دعم مصر»: البرلمان لم يتسلم تشريعات ضبط الأداء الأمنى من الداخلية

قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، إن البرلمان لم يستلم حتى الآن تشريعات الضبط الأمنى من وزارة الداخلية والتى من المفترض أن تسلمها للبرلمان خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب الداخلية بتسليم تشريعات لضبط الأداء الأمنى خلال 15 يومًا ومن المقترض أن تنتهى المهلة غدًا السبت.

وتوقع المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر،  أن يتسلم البرلمان هذه التشريعات خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن البرلمان سيبحث هذه التشريعات خلال جلساته بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية وإجراء الانتخابات اللجان النوعية.

 

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