صور | وصول جثمان مجند شهيد إثر اشتباكات مع تكفيريين برفح إلى مطار أسوان الحربي

وصل منذ قليل الى مطار أسوان الحربى جثمان الشهيد الملازم أول أحمد عبد لله رزق مكايد، من أبناء الرمادى بحرى بقرية الغنيمية في مركز أدفو بمحافظة أسوان، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في أحد الاشتباكات مع العناصر التكفيرية في رفح بشمال سيناء.

وكان في أستقبال الجثمان عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وأسرة الشهيد وأبناء قريته، وتم التوجه به إلى قريته لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الشهيد الملازم أول أحمد عبدالله رزق كان يتلقى العلاج في الأيام القليلة الماضية بأحد مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة القاهرة ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة​.