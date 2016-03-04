اليونان تعترض سفينة محملة بالأسلحة قادمة من تركيا

عثرت شرطة المرافئ اليونانية، الجمعة، على آلاف البنادق والمتفجرات على متن سفينة شحن ترفع علم توغو تم توقيفها قبل 5 أيام قبالة سواحل جزيرة كريت.

وقالت الشرطة في بيان إن إحدى الحاويتين اللتين قامت بتفتيشهما تحوي 6400 بندقية في حين تنقل الأخرى كميات “كبيرة من المتفجرات ومواد أخرى مشابهة”.

وكان خفر السواحل أوقف السفينة “ترايدر” الأحد قبالة سواحل جزيرة كريت. ولا تزال منذ ذلك الحين في ميناء كانيه في غرب الجزيرة، حتى الانتهاء من عملية التفتيش.

وقالت الشرطة إن السفينة أبحرت يوم 26 يناير من ميناء أزمير التركي متوجهة إلى فاليتا في مالطا بعد توقف في مرسين التركية وليماسول القبرصية، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.