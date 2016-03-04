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تفعيل مكاتب خدمة المواطنين واستقبال الشكاوي طوال الأسبوع بالوادى الجديد‎

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تفعيل مكاتب خدمة المواطنين واستقبال الشكاوي طوال الأسبوع بالوادى الجديد‎ تفعيل مكاتب خدمة المواطنين واستقبال الشكاوي طوال الأسبوع بالوادى الجديد‎

مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد – أرشيفية

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد ،عن تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بمراكز ومدن وقري المحافظة . وقال أنه تم تكليف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، باستقبال المواطنين علي مدار الأسبوع ،سواء من خلال المقابلة الشخصية ،أو عن طريق مكاتب خدمة المواطنين، داخل الوحدات المحلية أو المكاتب الفنية التابعة لكل رئيس مركز أو قرية؛للاستماع إلي شكواهم وبحث كيفية حلها .واضاف ، أنه تم التنبيه علي الوحدات المحلية بالمدن والقري ،برصد والتصدي، لمخالفات البناء والتعامل معها في مهدها قبل أن تتحول الى واقع.

وأشار إلي أنه جاري متابعة جميع مدارس المحافظة ،لسرعة الانتهاء من المدارس الجاري إنشائها قبل بداية العام الدراسي الجديد، والمتابعة المستمرة لصرف الوجبات المدرسية بانتظام دون أى تأخير.

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